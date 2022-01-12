В Украине за сутки произошел ряд «заминирований», фото: 49000.com.ua

https://racurs.ua/n165625-600-obektov-zaminirovali-v-ukraine-za-sutki.html

Ракурс

чВ Украине за сутки поступило девять ложных сообщений о «минировании» в общей сложности 600 объектов в разных городах.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает агентство «Укринформ».

В настоящее время правоохранители выясняют, кто совершает ошибочные вызовы о минировании, отметил Клименко.

Только в период прошлых новогодних праздников мы получили 132 таких сообщения. Задержаны девять злоумышленников в девяти областях государства, в том числе в крупных городах — Киеве, Днепре, Одессе. Нарушители имели разные мотивы совершения преступления. Некоторые лица находились в состоянии алкогольного опьянения, — отметил он.

Клименко добавил, что часть таких сообщений поступает с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Такой рост количества замен он связывает с тем, что полиция не может на них не реагировать.

Я как полицейский связываю исключительно с одним — полиция должна отреагировать на каждый подобный вызов. Большие силы Нацполиция привлекается для проверки этих вызовов, потому что безопасность граждан на первом месте, — подчеркнул он.

Источник: «Укринформ»