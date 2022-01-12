Жара оставила без света Аргентину

https://racurs.ua/n165624-jara-ostavila-bez-sveta-argentinu.html

Ракурс

Блекаут в Аргентине напугал местных жителей и притормозил столицу — в Буэнос-Айресе без электричества остались 743 тыс. домов.

Отключение случилось из-за рекордной жары — 40 °C — что привело к пиковому потреблению энергии для охлаждения домов. Об этом сообщает The Watchers.

Также оно повлияло на систему очистки воды, повлияв на клиентов по всей столице. В частности, серьезное отключение света повлияло на север города Буэнос-Айрес и часть Большого Буэнос-Айреса после того, как линия высокого напряжения вышла из строя.

Метеоролог Лукас Беренгуа сказал, что волна жары может установить рекорды в стране.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ливан остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций. По всей стране отсутствует электроснабжение. Электростанции Аль-Захрани и Дейр-Амар прекратили работу из-за того, что запасы топлива были исчерпаны.

Источник: The Watchers