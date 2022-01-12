Последствия смертельного ДТП в Харькове Фото: полиция Харьковщины

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На объездной дороге Харькова сегодня, 12 января, утром произошло масштабное ДТП, в котором погибли трое взрослых, а еще двоих детей в тяжелом состоянии госпитализировали.

34-летнего водителя автомобиля Kia Optima, по предварительным данным следствия, нарушившего правила дорожного движения на окружной и столкнувшегося с такси Toyota, в 2021 году трижды привлекали к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии и хранение наркотиков, сообщает издание «Суспільне» из ссылкой на пресс-секретаря прокурора Харьковской области Дмитрия Чубенко.

Сейчас есть информация о том, что осенью 2021 года на водителя Kia Optima были составлены патрульными харьковскими три протокола по ст. 130 КУоАП — это управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В настоящее время эти протоколы находятся на рассмотрении суда, — отметил Чубенко.

Также в 2021 году был составлен административный протокол на водителя автомобиля Kia Optima за то, что он хранил в небольших количествах наркотические средства, — добавил пресс-секретарь прокурора.

Кроме того, водитель KIA многочисленное количество админпротоколов по другим статьям, среди которых:

совершение ДТП;

езда без документов;

нарушение скоростного режима;

выезд на встречную полосу;

невыполнение требований знаков;

отсутствие страхования и т. д.

Чубенко также добавил, что на участке трассы, где произошла авария, не было препятствий, которые могли бы заставили водителя Kia выехать на встречную полосу.

Предварительно, скорее всего, водитель Kia не справился с управлением или, пренебрегая правилами дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение, — отметил пресс-секретарь прокурора.

В этом ДТП погибли оба водителя, у них посмертно отберут образцы крови для установления наличия или отсутствия алкогольного опьянения в момент ДТП.

В такси Toyota 31-летний водитель перевозил свою семью — 29-летнюю жену, которая погибла в этом ДТП, и двоих детей.

Источник: «Суспільне»