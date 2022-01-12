Наслідки смертельної ДТП у Харкові. Фото: поліція Харківщини

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На об’їзній дорозі Харкова сьогодні, 12 січня, вранці сталася масштабна ДТП, в якій загинули троє дорослих, а ще двох дітей у тяжкому стані госпіталізували.

34-річного водія автомобіля Kia Optima, який, за попередніми даними слідства, порушив правила дорожнього руху на окружній і зіткнувся з таксі Toyota, у 2021 році тричі притягали до адміністративної відповідальності за керування в нетверезому стані та зберігання наркотиків, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на речника прокурора Харківської області Дмитра Чубенка.

Наразі є інформація щодо того, що восени 2021 року на водія Kia Optima були складені патрульними харківськими три протоколи за ст. 130 КУпАП — це керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Наразі ці протоколи знаходяться на розгляді суду, — зазначив Чубенко.

Також у 2021 році було складено адміністративний протокол на водія автомобіля Kia Optima за те, що він зберігав в невеликих кількостях наркотичні засоби, — додав речник прокурора.

Крім того, водій KIA численну кількість адмінпротоколів за іншими статтями, серед яких:

скоєння ДТП;

їзда без документів;

порушення швидкісного режиму;

виїзд на зустрічну смугу;

невиконання вимог знаків;

відсутність страхування тощо.

Чубенко також додав, що на ділянці траси, де сталася аварія, не було перешкод, які б могли змусили водія Kia виїхати на зустрічну смугу.

Попередньо, скоріше за все, водій Kia не впорався з керуванням або, нехтуючи правилами дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення, — зазначив речник прокурора.

У цій ДТП загинули обидва водій, у них посмертно відберуть зразки крові для встановлення наявності або відсутності алкогольного сп’яніння в момент ДТП.

У таксі Toyota 31-річний водій перевозив свою родину — 29-річну дружину, яка загинула у цій ДТП, та двох дітей.

Джерело: «Суспільне»