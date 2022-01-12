Спека залишила без світла Аргентину

https://racurs.ua/ua/n165624-speka-zalyshyla-bez-svitla-argentynu.html

Ракурс

Блекаут в Аргентині налякав місцевих жителів і зупинив столицю — у Буенос-Айресі без електрики залишилися 743 тис. будинків.

Відключення трапилося через рекордну спеку — 40 °C — що призвело до пікового споживання енергії для охолодження будинків. Про це повідомляє The Watchers.

Відключення вплинуло на систему очищення води, вплинувши на користувачів по всій столиці. Зокрема, серйозне відключення світла вплинуло на північ міста Буенос-Айрес і частину Великого Буенос-Айреса після того, як лінія високої напруги вийшла з ладу.

Метеоролог Лукас Беренгуа сказав, що хвиля спеки може встановити рекорди в країні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ліван залишився без електрики через зупинку двох найбільших електростанцій. По всій країні відсутнє електропостачання. Електростанції Аль-Захрані й Дейр-Амар припинили роботу через те, що запаси палива були вичерпані.

Джерело: The Watchers