В Україні за добу сталася низка «замінувань», фото: 49000.com.ua

https://racurs.ua/ua/n165625-600-obiektiv-zaminuvaly-v-ukrayini-za-dobu.html

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В Україні за добу надійшло дев’ять неправдивих повідомлень про «мінування» загалом 600 об'єктів у різних містах.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Наразі правоохоронці з’ясовують, хто здійснює хибні виклики про мінування, зазначив Клименко.

Тільки у період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, зокрема у великих містах — Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви скоєння злочину. Деякі особи перебували в стані алкогольного сп’яніння, — зазначив він.

Клименко додав, що частина таких повідомлень надходить із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Таке зростання кількості замінувань він пов’язує з тим, що поліція не може на них не реагувати.

Я як поліцейський пов’язую виключно з одним — поліція має відреагувати на кожен такий виклик. Великі сили Нацполіція залучаються для перевірки цих викликів, тому що безпека громадян на першому місці, — наголосив він.

Джерело: «Укрінформ»