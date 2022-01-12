600 об'єктів «замінували» в Україні за добуhttps://racurs.ua/ua/n165625-600-obiektiv-zaminuvaly-v-ukrayini-za-dobu.htmlРакурс
В Україні за добу надійшло дев’ять неправдивих повідомлень про «мінування» загалом 600 об'єктів у різних містах.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє агентство «Укрінформ».
Наразі правоохоронці з’ясовують, хто здійснює хибні виклики про мінування, зазначив Клименко.
Тільки у період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, зокрема у великих містах — Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви скоєння злочину. Деякі особи перебували в стані алкогольного сп’яніння, — зазначив він.
Клименко додав, що частина таких повідомлень надходить із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Таке зростання кількості замінувань він пов’язує з тим, що поліція не може на них не реагувати.
Я як поліцейський пов’язую виключно з одним — поліція має відреагувати на кожен такий виклик. Великі сили Нацполіція залучаються для перевірки цих викликів, тому що безпека громадян на першому місці, — наголосив він.
Джерело: «Укрінформ»