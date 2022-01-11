Всі школи Києва «замінували» - поліція почала перевірку

https://racurs.ua/ua/n165570-vsi-shkoly-kyieva-zaminuvaly-policiya-pochala-perevirku.html

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Всі школи Києва «замінували» — правоохоронці розпочали перевірку інформації про мінування усіх навчальних закладів столиці.

Дійсно, є така інформація. Наразі здійснюється її перевірка…, профільні служби проводять перевірки, — повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

В поліції зазначили, що повідомлення на колл-центр Служби безпеки України надійшло близько 11.00.

На території головного міста України діє 495 закладів загальної середньої освіти. У поліції Києва додали, що у кожному районі в кожній школі працюватимуть слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

Раніше у Києві повідомляли про мінування торговельного центру Blockbuster Mall в Оболонському районі.

Нагадаємо, 7 січня у Києві силовики перевіряли повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу і торгового центру «Глобус». На щастя, в обох випадках небезпечних предметів не виявили.

Джерело: УНН