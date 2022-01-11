Ракурсhttps://racurs.ua/
Всі школи Києва «замінували» - поліція почала перевірку
Всі школи Києва «замінували» — поліція почала перевіркуhttps://racurs.ua/ua/n165570-vsi-shkoly-kyieva-zaminuvaly-policiya-pochala-perevirku.htmlРакурс
Всі школи Києва «замінували» — правоохоронці розпочали перевірку інформації про мінування усіх навчальних закладів столиці.
Дійсно, є така інформація. Наразі здійснюється її перевірка…, профільні служби проводять перевірки, — повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
В поліції зазначили, що повідомлення на колл-центр Служби безпеки України надійшло близько 11.00.
На території головного міста України діє 495 закладів загальної середньої освіти. У поліції Києва додали, що у кожному районі в кожній школі працюватимуть слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.
Раніше у Києві повідомляли про мінування торговельного центру Blockbuster Mall в Оболонському районі.
Нагадаємо, 7 січня у Києві силовики перевіряли повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу і торгового центру «Глобус». На щастя, в обох випадках небезпечних предметів не виявили.
Джерело: УНН
.