Все школы Киева «заминировали» – полиция начала проверку

https://racurs.ua/n165570-vse-shkoly-kieva-zaminirovali-policiya-nachala-proverku.html

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Все школы Киева «заминировали» — правоохранители приступили к проверке информации о минировании всех учебных заведений столицы.

Действительно есть такая информация. Сейчас осуществляется ее проверка…, профильные службы проводят проверки, — сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В полиции отметили, что сообщение в колл-центр Службы безопасности Украины поступило около 11.00.

На территории главного города Украины действует 495 заведений общего среднего образования. В полиции Киева добавили, что в каждом районе каждой школы будет работать следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

Ранее в Киеве сообщалось о минировании торгового центра Blockbuster Mall в Оболонском районе.

Напомним, 7 января в Киеве силовики проверяли сообщения о минировании Центрального железнодорожного вокзала и торгового центра «Глобус». К счастью, в обоих случаях опасные предметы не обнаружили.