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Ракурс

Стародавня людина виявилася ще більш стародавньою — вчені з Кембриджського університету повторно вивчили два шари вулканічного попелу, що перекривають відкладення, в яких знайшли Омо I.

Вони відібрали нові зразки вулканічного тефриту з шарів, які знаходилися вище останків Омо I, і вивчили їх за допомогою аргон-аргонового методу. Про це повідомляє Nature.

Експерти спробували співвіднести утворення вулканічних шарів у формації Кібіш з виверженнями вулканів. Для цього взяли зразки порід біля озера Шала в гірському масиві на півдні Ефіопії. До них також застосували метод аргонаргонового датування.

З’ясувалося, що тефрит, під яким знайшли Омо I, опинився в Кібіші внаслідок вибухового виверження Шали, що сталося понад 200 тис. років тому.

Виявилося, що останки Омо I на 36 тис. років старші, ніж вважалося — їм 233 тис. років. Ця дата відповідає більшості моделей еволюції сучасної людини, які прогнозують, що наш вид виник і розійшовся з найближчими предками приблизно 350−200 тис. років тому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідники зі Швейцарії виявили новий шар у жувальному м’язі щелепи людини. Раніше вважалося, що вона складається з двох шарів: поверхневого і глибокого. Через це відкриття доведеться переписати підручники з анатомії.