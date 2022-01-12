https://racurs.ua/ua/n165629-u-den-povernennya-dbr-pogrojuie-areshtom-poroshenku.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України й очільник партії «Європейська солідарність», може бути арештований у день свого повернення, не встигнувши вийти з аеропорту.

Запобіжний захід йому оберуть у день повернення до України — 17 січня. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Наразі слідчі клопочуть щодо арешту із правом на заставу в мільярд гривень.

Як відомо, 20 грудня 2021 року Петру Порошенку підписали повідомлення про підозру, а вручити не змогли, оскільки він виїхав із країни. Потім слідчий звернувся до Печерського райсуду міста Києва, аби Порошенку обрали запобіжний захід — арешт, однак він не зʼявився на засідання. У зв’язку з цим ДБР сподівається, що Петру Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня 2022 року, і тоді ж проведуть «усі необхідні процесуальні дії».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Порошенку підписали підозру в державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати постачання з окупованого Донбасу. У справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу проходять також Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.