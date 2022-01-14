Петро Порошенко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165708-ievroparlament-moje-zastosuvaty-sankciyi-proty-suddiv-u-spravi-poroshenka-deputat.html

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Європейський парламент може запровадити санкції проти суддів, які причетні до політичного переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

В ЄП вважають, що є загроза «значного відкату назад в демократичних стандартах в Україні». Про це заявила депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

За її словами, справа Порошенка — це «використання політизованого правосуддя, вибіркового правосуддя проти політичних опонентів, про що ми знаємо з часів Януковича».

Політик наголосила, що звинувачення проти лідера партії «Європейська солідарність» нагадали їй справу проти Юлії Тимошенко за часів президентства Віктора Януковича.

Якщо ви подивитеся на період 2010−2011 років, то причетні судді і політики потрапили під індивідуальні санкції… Ми вже звернулися за цільовими санкціями проти російських суддів, які залучені в політичне правосуддя. І, звичайно, ми будемо виступати за такі ж санкції у випадку України. Ми будемо виступати за цільові санкції проти тих осіб, які залучені в ці брудні ігри, — зазначила євродепутат.

Нагадаємо, Порошенку підписали підозру в державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати постачання з окупованого Донбасу. У справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу проходять також Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.