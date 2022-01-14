ЕС намекнул, кто стоит за кибератакой на Украину

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Кибератаку на «Дію» и сайты госструктур Украины осудил официальный Брюссель. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения встретятся, чтобы обсудить помощь Киеву.

Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что это может произойти… Трудно сказать (кто за этим стоит — ред.). Я не могу никого обвинять, потому что у меня нет доказательств, но мы можем представить, — цитирует Борреля издание Reuters.

В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел Украины напомнил, что ранее Россия осуществила ряд кибератак на украинские сети.

Пока рано делать выводы, но в прошлом есть длинный список российских кибератак на Украину, — заявил он.

В то же время глава МИД Швеции Анн Линде выразила солидарность с Украиной в связи с масштабной хакерской атакой.

Это именно то, о чем предупреждали, и то, чего мы опасались — гибридных атак или кибератак. Конечно, еще предстоит увидеть, кто стоит за этим… Это дополнительно усиливает напряжение. Поэтому мы должны быть очень жесткими в месседжах в адрес России: если будут атаки против Украины, наш ответ будет очень жестким и сильным, — отметила Линде в комментарии перед неформальной встречей глав МИД ЕС во французском Бресте.

Напомним, проникновение в сети Кабмина произошло минувшей ночью. В частности, не работают: сайт «Дія», Правительственный портал, сайты Министерства иностранных дел, ГСЧС, Министерства образования и науки, Министерства молодежи и спорта, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства аграрной политики и продовольствия.

Хакеры, выдавшие себя за поляков, на стартовой странице некоторых ведомств разместили сообщения на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев попадут в общий доступ.

СБУ и Минцифры заверили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.