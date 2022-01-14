Меню от Клопотенко — родители показали питание в школах (ФОТО)https://racurs.ua/n165710-menu-ot-klopotenko-roditeli-pokazali-pitanie-v-shkolah-foto.htmlРакурс
Питание в украинских школах и садах изменилось с 1 января 2022 года. Обновленное меню от известного повара Евгения Клопотенко активно обсуждается в соцсетях.
Теперь школьники едят блюда с ограниченным количеством соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения.
В то же время в меню увеличили количество молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.
Новое питание понравилось далеко не всем, некоторые родители возмущаются, что дети совсем не готовы к такому кардинальному переходу и вообще не хотят есть такие блюда.
По словам автора меню Клопотенко, в садах и школах не должны резко отказываться от соли и сахара в блюдах, это должно происходить постепенно.
У меня болит сердце, когда я это слышу. На самом деле соль, сахар можно добавлять, использовать хлеб, но меньше, чем мы привыкли. Провести реформу школьного питания в 15 тыс. школ одновременно — это очень тяжело. Всегда будут те, кто ничего не понял, не дочитал, не разобрался. Это все процесс, — прокомментировал Клопотенко.
Также он рассказал родителям, что они могут проверить, соответствуют ли блюда тем, которые он разрабатывал. При выявлении нарушений можно обратиться в Госпродпотребслужбу.
Шеф-повар добавил, что, возможно, не все повара обладают достаточной квалификацией. Для них проведут онлайн-тренинги.
Кроме того, Клопотенко с марта поедет в регионы Украины, чтобы проводить консультации по новому меню для школьных поваров.