Меню от Клопотенко – родители показали питание в школах. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

Питание в украинских школах и садах изменилось с 1 января 2022 года. Обновленное меню от известного повара Евгения Клопотенко активно обсуждается в соцсетях.

Теперь школьники едят блюда с ограниченным количеством соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения.

В то же время в меню увеличили количество молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Новое питание понравилось далеко не всем, некоторые родители возмущаются, что дети совсем не готовы к такому кардинальному переходу и вообще не хотят есть такие блюда.

По словам автора меню Клопотенко, в садах и школах не должны резко отказываться от соли и сахара в блюдах, это должно происходить постепенно.

У меня болит сердце, когда я это слышу. На самом деле соль, сахар можно добавлять, использовать хлеб, но меньше, чем мы привыкли. Провести реформу школьного питания в 15 тыс. школ одновременно — это очень тяжело. Всегда будут те, кто ничего не понял, не дочитал, не разобрался. Это все процесс, — прокомментировал Клопотенко.

Также он рассказал родителям, что они могут проверить, соответствуют ли блюда тем, которые он разрабатывал. При выявлении нарушений можно обратиться в Госпродпотребслужбу.

Шеф-повар добавил, что, возможно, не все повара обладают достаточной квалификацией. Для них проведут онлайн-тренинги.

Кроме того, Клопотенко с марта поедет в регионы Украины, чтобы проводить консультации по новому меню для школьных поваров.