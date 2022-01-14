Росія не чекатиме вічно на відповідь Заходу – Лавров. Фото: Legion-Media

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Росії потрібна реакція США та НАТО на кожну статтю запропонованих проектів документів щодо гарантій безпеки.

Про це 14 січня заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров під час прес-конференції.

Ми чекаємо на письмову реакцію. Наші партнери, в нас є підстави вважати, усвідомили необхідність зробити це швидко, конкретно, на папері, — сказав Лавров.

За його словами, відповіді від Заходу Росія «не чекатиме вічно». Якщо США та НАТО відкинуть пропозиції РФ щодо гарантій безпеки, Москва оцінить ситуацію.

Постатейно, за кожним пунктом в обох документах хочемо отримати реакцію: це підходить, це не підходить, не підходить чому. Якщо це потрібно доповнити чимось, сформулюйте поправки. Якщо є що додати, дайте нам поправки на папері, — заявив глава російського МЗС.



Держави НАТО на засіданні 12 січня у Брюсселі відмовили Росії в задоволенні її вимог щодо нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Нагадаємо, Лавров також заявляв, що Росія не відводитиме свої війська від українських кордонів. Він назвав обговорення цього питання з Заходом «неприйнятним».