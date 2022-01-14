Наслідки ультиматуму - російські активи та рубль обвалилися

https://racurs.ua/ua/n165714-naslidky-ultymatumu-rosiyski-aktyvy-ta-rubl-obvalylysya.html

Ракурс

Нові переговори про «червоні лінії» в Європі підірвали настрої інвесторів і вплинули на ціни активів Росії.

Після заяв РФ про безрезультатність переговорів з НАТО про так звані «гарантії безпеки», індекс Мосбіржі впав нижче 3 тис. 700 пунктів, а рубль втратив 1 руб. 8 коп. 14 січня він торгувався на рівні 76,56 за дол.

Курс євро до рубля, встановлений Банком Росії на 15−17 січня, виріс на 1,4338 рубля, до 86,88 рубля. Офіційний курс долара на вихідні та понеділок виріс на 1,19827 рубля, до 75,7668 рубля.

Ранкову сесію п’ятниці російський ринок розпочав незначним зростанням. Після цього експерти швейцарського банку Credit Suisse вказали на ризик повного зупинення зовнішніх інвестицій у Росію.

В економічному прогнозі на 2022 рік експерти вказали на збереження геополітичних ризиків у відносинах із західними країнами.

Як наголошують США та їхні союзники, ескалація конфлікту з Україною призведе до запровадження жорстких санкцій, які, на нашу думку, закриють країну для зовнішніх інвестицій. Хоча цей ризик мінімальний, його наслідки є вкрай негативними для цін на російські активи, — йдеться у звіті Credit Suisse.

Аналітики припускають, що поки не буде досягнуто нової угоди між США та Росією, російські активи торгуватимуться зі суттєвою премією за ризик, а компанії відкладатимуть свої інвестиційні рішення.

На курс російської валюти, на думку аналітиків, також вплинула заява заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова за підсумками переговорів Росії та НАТО про гарантії безпеки в Європі.

Чергові войовничі заяви представників Росії призвели і до падіння котирувань єврооблігацій України — 13 січня вони подешевшали на 2−4,7% (залежно від терміну погашення), внаслідок чого ставки до погашення майже всіх паперів перевищили 10% річних. Крім того, сьогодні істотно подорожчало євро в Україні.

Джерела: Credit Suisse, «Медуза»