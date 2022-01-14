РФ перебросила к границам Украины две трети войск из других регионов. Фото: rbc.ua

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Возле украинских границ сосредоточено большое количество воинских подразделений армии РФ.

Примерно две трети войск страны-агрессора были переброшены из других регионов России. Эти подразделения находятся далеко от мест постоянной дислокации. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал Джон Кирби.

При этом Кирби не стал утверждать, что все эти части именно из восточных регионов РФ, а не из каких-то других. Отметил, что лишь треть российской военной группировки у границ Украины составляют части, которые находятся в местах своей постоянной дислокации.

По словам представителя Пентагона, сейчас Соединенные Штаты не видят признаков уменьшения концентрации войск России вокруг Украины, но внимательно отслеживают ситуацию.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг в эксклюзивном интервью DW заявил, что Североатлантический альянс готов к диалогу с РФ, однако никогда не пойдет на компромисс относительно основных принципов европейской безопасности. Он подчеркнул, что Москва имеет выбор — диалог или конфронтация с Западом. Столтенберг предупредил Россию о последствиях в случае новой агрессии.

Мы четко заявили, что за нападение на Украину будут серьезные последствия в виде суровых экономических санкций. Мы будем оказывать поддержку Украине, чтобы она могла повысить способность защищать себя, — заявил генсек.

Столтенберг также добавил, что страны НАТО сделают все необходимое не только для защиты восточного фланга Альянса, но и для сдерживания любой агрессии против союзников.

Напомним, в России объявили внезапную проверку боеспособности армии. В частности, проводится проверка боеготовности войск Восточного военного округа.

Источник: DW