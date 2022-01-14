РФ перекинула до кордонів України дві третини військ з інших регіонів. Фото: rbc.ua

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Біля українських кордонів зосереджена велика кількість військових підрозділів армії РФ.

Приблизно дві третини військ країни-агресора були перекинуті з інших регіонів Росії. Ці підрозділи знаходяться далеко від місць постійної дислокації. Про це повідомив на брифінгу прес-секретар Пентагону генерал Джон Кірбі.

При цьому Кірбі не став стверджувати, що всі ці частини саме зі східних регіонів РФ, а не з якихось інших. Зазначив, що лише третину російського військового угруповання біля кордонів України складають частини, які знаходяться в місцях своєї постійної дислокації.

За словами речника Пентагону, зараз Сполучені Штати не бачать ознак зменшення концентрації військ Росії навколо України, але уважно відстежують ситуацію.

Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг в ексклюзивному інтерв’ю DW заявив, що Північноатлантичний альянс готовий до діалогу з РФ, проте ніколи не піде на компроміс щодо основних принципів європейської безпеки. Він наголосив, що Москва має вибір — діалог або конфронтація з Заходом. Столтенберг попередив Росію про наслідки в разі нової агресії.

Ми чітко заявили, що за напад на Україну будуть серйозні наслідки у вигляді суворих економічних санкцій. Ми надаватимемо підтримку Україні, щоб вона могла підвищити здатність захищати себе, — заявив генсек.

Столтенберг також додав, що країни НАТО зроблять все необхідне не лише для захисту східного флангу Альянсу, але й для стримування будь-якої агресії проти союзників.

Нагадаємо, в Росії оголосили раптову перевірку боєздатності армії. Зокрема, проводиться перевірка боєготовності військ Східного військового округу.

Джерело: DW