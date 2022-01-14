Лікувати коронавірус ще двома препаратами дозволила ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n165700-likuvaty-koronavirus-sche-dvoma-preparatamy-dozvolyla-vooz.html

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Лікувати коронавірус ще двома препаратами дозволила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Відтепер для лікування можна використовувати «Барицитиніб» та «Сотровімаб». Про це повідомили на сайті ВООЗ.

«Барицитиніб» використовують для лікування ревматоїдного артриту, оскільки він блокує запалення, пов’язане з гіперреактивністю імунної системи.

ВООЗ при цьому не рекомендує використовувати цей препарат разом із блокаторами рецепторів інтерлейкіну-6.

«Сотровімаб» експерти радять використовувати людям із коронавірусом середнього ступеня тяжкості, але з високим ризиком госпіталізації.

Всі рекомендації були складені після того, як експерти ВООЗ проаналізували дані семи клінічних випробувань, що включали понад 4 тис. осіб з ковідом різного ступеня тяжкості.

Фахівці переконалися, що користь лікування переважує ризики побічних ефектів. У ВООЗ зазначили, що ефективність цих препаратів проти нових варіантів, зокрема штаму «Омікрон», ще невизначена.

Нагадаємо, 13 січня ВООЗ повідомила про рекордну кількість COVID-19 інфікувань за добу — майже 3,4 млн. Це найвищий добовий показник за весь час пандемії. Вперше кількість виявлених упродовж 24 годин випадків коронавірусу перевищила 3 млн осіб.