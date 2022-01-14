Лечить коронавирус еще двумя препаратами разрешила ВОЗ

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Лечить коронавирус еще двумя препаратами разрешила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Теперь для лечения можно использовать «Барицитиниб» и «Сотровимаб». Об этом сообщили на сайте ВОЗ.

«Барицитиниб» используют для лечения ревматоидного артрита, так как он блокирует воспаление, связанное с гиперреактивностью иммунной системы.

ВООЗ при этом не рекомендует использовать этот препарат совместно с блокаторами рецепторов интерлейкина-6.

«Сотровимаб» эксперты советуют использовать людям с коронавирусом средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации.

Все рекомендации были составлены после того, как эксперты ВОЗ проанализировали данные семи клинических испытаний, включавших в себя более 4 тыс. человек с ковидом разной степени тяжести.

Специалисты убедились, что польза от лечения перевешивает риски побочных эффектов. В ВОЗ отметили, что эффективность этих препаратов против новых вариантов, в частности, штамма «Омикрон», еще не определена.

Напомним, 13 января ВОЗ сообщила о рекордном количестве COVID-инфицирований в сутки — почти 3,4 млн. Это самый высокий суточный показатель за все время пандемии. Впервые количество выявленных в течение 24 часов случаев коронавируса превысило 3 млн человек.