Росія готує провокації у Придністров’ї для звинувачень України – розвідка

https://racurs.ua/ua/n165715-rosiya-gotuie-provokaciyi-u-prydnistrov-yi-dlya-zvynuvachen-ukrayiny-rozvidka.html

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Агресія Росії посилюється — українські розвідники заявили про підготовку провокацій з боку російських спецслужб.

Провокації готуються проти військовослужбовців ЗС РФ, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У військові підрозділи країни-агресора та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій.

За даними розвідки, 13 січня у 3 омсбр ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова провели службову нараду.

Під час розмови особовому складу доведено, що очікуються провокації зі сторони України в районі населеного пункту Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ).

Розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено про готовність особового складу «за першою командою» виконувати завдання за призначенням.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну з моря допускають Збройні сили України. Віце-адмірал Військово-морських сил України Андрій Тарасов заявив, що українські військові дадуть відсіч у випадку такої спроби. Він додав, що Україна інвестує у флот з 2014 року, тож здатна захиститися.