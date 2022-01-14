Игорь Кондратюк раскритиковал желание Ани Лорак вернуться в Украину. Фото: rbc.ua

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Ракурс

Игорь Кондратюк, известный украинский продюсер, прокомментировал желание Ани Лорак вернуться в Украину.

Телеведущему не понравилось, что певица, которая живет и работает в России, планирует гастрольный тур по городам Украины. Кондратюк оставил комментарий к посту украинского продюсера Александра Ягольника на Facebook, который предположил, что за Лорак в Украину с концертами приедут Киркоров и Моргенштерн.

По возвращению Ани Лорак: «Я считаю объявленные ею концерты своего рода проверочными. Если у нее все пройдет гладко, то через год у нас гораздо активнее будут выступать российские звезды. Сначала будут Лорак и Лобода, а потом приедут Киркоров и Моргенштерн, — говорилось в заметке Ягольника.

Кондратюк прокомментировал это следующими словами: «Хвойда-тур».

Между тем Ани Лорак в интервью «КП в Украине» заявил, что возможно в будущем запишет альбом на украинском языке. Также она рассказала о своем первом за 7 лет выступлении в Украине. Летом прошлого года в Одессе состоялось два ее концерта.

Мне кажется, что если бы было заявлено пять концертов, то мы продали бы билеты на все пять. Огромная очередь людей стояла на улице, мы долго не выходили на сцену и ждали, чтобы все могли занять свои места. Некоторые зрители просто покупали входные билеты, чтобы попасть внутрь и стояли в проходах. И это меня очень тронуло. Тронула их любовь длиной в 25 лет, которая, поверьте мне, взаимна, — считает Лорак.

Напомним, Ани Лорак решила вернуться в родную страну с концертами. Она планирует выступить в Харькове, Запорожье и Херсоне. Впервые с 2014 года Лорак выступит с сольной программой The Best, где прозвучат ее лучшие песни.