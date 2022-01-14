Ігор Кондратюк розкритикував бажання Ані Лорак повернутися до України. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/ua/n165729-kondratuk-rozkrytykuvav-bajannya-lorak-povernutysya-do-ukrayiny-z-koncertamy.html

Ракурс

Ігор Кондратюк, відомий український продюсер прокоментував бажання Ані Лорак повернутися до України.

Телеведучому не сподобалося, що співачка, яка живе та працює в Росії, планує гастрольний тур містами України. Кондратюк залишив коментар до посту українського продюсера Олександра Ягольника на Facebook, який припустив, що за Лорак в Україну з концертами приїдуть Кіркоров і Моргенштерн.

Щодо повернення Ані Лорак: «Я вважаю оголошені нею концерти свого роду перевірними. Якщо у неї все пройде гладко, то через рік у нас набагато активніше виступатимуть російські зірки. Спочатку будуть Лорак та Лобода, а потім приїдуть Кіркоров та Моргенштерн, — йшлося в дописі Ягольника.

Кондратюк прокоментував це наступними словами: «Хвойда-тур».

Тим часом Ані Лорак в інтерв’ю «КП в Україні» заявив, що можливо у майбутньому запише альбом українською мовою. Також вона розповіла про свій перший за 7 років виступ в Україні. Влітку минулого року в Одесі відбулося два її концерти.

Мені здається, що якби було заявлено п’ять концертів, то ми продали б квитки на всі п’ять. Величезна черга людей стояла на вулиці, ми довго не виходили на сцену і чекали, щоб всі могли зайняти свої місця. Деякі глядачі просто купували вхідні квитки, щоб потрапити всередину, і стояли в проходах. І це мене дуже зворушило. Зворушила їх любов довжиною в 25 років, яка, повірте мені, взаємна, — вважає Лорак.



Нагадаємо, Ані Лорак вирішила повернутися до рідної країни з концертами. Вона планує виступити в Харкові, Запоріжжі та Херсоні. Вперше з 2014 року Лорак виступить з сольною програмою The Best, де пролунають її найкращі пісні.

Джерело: «КП в Україні»