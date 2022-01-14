В Днепропетровской области в ДТП сгорел рейсовый автобус, фото: ГСЧС

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Ракурс

На Днепропетровщине сегодня, 14 января, около 8.30 на автодороге Мелиоративное-Песчанка произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого оба транспортных средства загорелись.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом БАЗ, который двигался по маршруту № 721. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В результате ДТП погиб водитель легковушки. По информации местных СМИ, мужчину зажало конструкцией горящего автомобиля.

В автобусе в тот момент находились водитель и 10 пассажиров — они вовремя выбрались из автобуса до прибытия спасателей и не пострадали.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Еще одна авария произошла около 9.43 в Харьковской области на автодороге между селами Задонецкое и Лиман Чугуевского района. Там столкнулись сразу пять автомобилей — «ВАЗ 2106», Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage и ТАТА, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате ДТП пострадал водитель и двое пассажиров ВАЗа — шестилетняя девочка и ее 26-летняя мать. Женщину зажали поврежденные конструкции авто, поэтому спасателям пришлось деблокировать ее с помощью специнструмента. Всех травмированных госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.