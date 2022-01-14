На Дніпропетровщині в ДТП згорів рейсовий автобус, фото: ДСНС

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На Дніпропетровщині сьогодні, 14 січня, близько 8.30 на автодорозі Меліоративне-Піщанка сталася ДТП за участю автобуса та легкового автомобіля, в результаті якої обидва транспортні засоби загорілися.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ» виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом «БАЗ», який рухався за маршрутом № 721. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

В результаті ДТП загинув водій легковика. За інформацією місцевих ЗМІ, чоловіка затиснуло конструкцією палаючого автомобіля.

В автобусі на той момент перебували водій та 10 пасажирів — вони вчасно вибралися з автобуса до прибуття рятувальників і не постраждали.

Обставини аварія встановлюються.

Ще одна аварія сталася сьогодні близько 9.43 у Харківській області на автошляху між селами Задонецьке та Лиман Чугуївського району. Там зіткнулися відразу п’ять автівок — «ВАЗ 2106», Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage і ТАТА, повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті ДТП постраждав водій та двоє пасажирів ВАЗу — шестирічна дівчинка та її 26-тирічна мати. Жінку затиснули понівечені конструкції авто, тож рятувальникам довелося деблокувати її за допомогою спецінструменту. Всіх травмованих госпіталізували до Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.