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Ракурс
На окупованому Донбасі Росія проводить перевірку боєздатності. Фото: REUTERS

На окупованому Донбасі Росія проводить перевірку боєздатності

14 січ 2022, 16:10
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На Донбасі Росія почала перевірку бойової готовності своїх військ на окупованих територіях. Зокрема, окремі формування виводять на полігони.

Мова йде про армійські корпуси, які дислокуються в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Кремль відправив комісію з Південного військового округу, яка перевірить бойову та мобілізаційну готовність окупаційних формувань.

Окремі частини та підрозділ, згідно з інформацією розвідників, виведені на полігони для занять із тактичної, інженерної та вогневої підтримки. Зокрема зі стрільбами з танків, бойових машин, артилерії та мінометних розрахунків.


Російські військові також перевіряють запаси й умови збереження озброєння, боєприпасів, військової техніки та матеріальних засобів, завезених для формування мобілізаційного резерву.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія готує провокації у Придністров’ї для того, щоб звинуватити в цьому Україну.

Джерело: Ракурс


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