Магнітна буря та дощі – погода в Україні 15 січня

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Погода в Україні в суботу, 15 січня, очікується з мінливою хмарністю. Вітер західний, північно-західний, 5−12 м/с, пориви до 17−20 м/с.

У північних, центральних та східних регіонах країни, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях пройдуть дощі з мокрим снігом, на дорогах утвориться ожеледиця. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві очікується похмура та з дощем. Стовпчики термометрів уночі покажуть 2° з позначкою мінус, вдень піднімуться до 1° тепла.

Погода у Львові також прогнозується без опадів. Вночі температура складе 3−4° нижче нуля, вдень буде 1° з позначкою плюс.

Погода в Харкові буде похмурою, очікується невеликий сніг. Стовпчики термометрів уночі покажуть 2−3° нижче нуля, вдень буде 1° морозу.

Погода в Одесі прогнозується без опадів. Вночі температура очікується 1° вище нуля, вдень складе 4° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 січня буде неспокійною, ввечері очікується слабка магнітна буря.

Джерело: Gismeteo