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Ракурс
Полушария Луны заметно отличаются между собой

Ученые объяснили, почему две стороны Луны так сильно отличаются

14 янв 2022, 19:59
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Международная группа ученых из Китая и Австралии создала модель, объясняющую заметную асимметрию между обоими полушариями Луны.

По мнению ученых, причины этого состоят в колоссальном столкновении, которое произошло 4,2−4,3 млрд лет назад и, в частности, оставило после себя бассейн Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны, сообщает издание Phys.org.

В течение многих лет ученые предполагали, что Луна выглядит примерно одинаково на видимой и обратной стороне, но затем космические зонды обнаружили, что это совсем не так — существовали отличия в том, как выглядела поверхность, а также в камнях и веществах в разных полушариях.

При этом большинство ученых соглашается, что эти отличия возникли уже после того, как поверхность Луны затвердела, то есть речь шла о последствиях масштабного столкновения. Однако, как оно могло привести к таким последствиям, оставалось неизвестным.

В этой новой работе исследователи учли все известные факторы и поместили в модель для имитации большого космического столкновения. Их моделирование показало, что:

  • такое столкновение приведет к высвобождению большого количества тепла, достаточного для восстановления конвекции (перемещения потоков вещества под влиянием тепла), имевшей место на ранних стадиях существования Луны, но затем угасшей;
  • в то же время материал из космического тела, с которым столкнулась Луна, попал бы внутрь нее, что частично остановило бы конвекцию, не дав ей в результате охватить видимую с Земли сторону Луны;
  • однако материалы недр Луны в конце концов смешались бы с материалами тела, с которым произошло столкновение, что в конечном счете позволило бы конвекции выйти на поверхность, но только на обратной стороне Луны.

Все это создало бы отличия, которые мы можем наблюдать сегодня.

Сравнение наблюдаемой и смоделированной асимметрии Луны. Инфографика: DOI: 10.1038/s41561-021-00872-4


Напомним, ученые установили, что Луна более «металлическая», чем считалось.

Источник: Phys.org


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