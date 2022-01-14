Ученые объяснили, почему две стороны Луны так сильно отличаются

Полушария Луны заметно отличаются между собой

https://racurs.ua/n165741-uchenye-obyasnili-pochemu-dve-storony-luny-tak-silno-otlichautsya.html

Ракурс

Международная группа ученых из Китая и Австралии создала модель, объясняющую заметную асимметрию между обоими полушариями Луны.

По мнению ученых, причины этого состоят в колоссальном столкновении, которое произошло 4,2−4,3 млрд лет назад и, в частности, оставило после себя бассейн Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны, сообщает издание Phys.org.

В течение многих лет ученые предполагали, что Луна выглядит примерно одинаково на видимой и обратной стороне, но затем космические зонды обнаружили, что это совсем не так — существовали отличия в том, как выглядела поверхность, а также в камнях и веществах в разных полушариях.

При этом большинство ученых соглашается, что эти отличия возникли уже после того, как поверхность Луны затвердела, то есть речь шла о последствиях масштабного столкновения. Однако, как оно могло привести к таким последствиям, оставалось неизвестным.

В этой новой работе исследователи учли все известные факторы и поместили в модель для имитации большого космического столкновения. Их моделирование показало, что:

такое столкновение приведет к высвобождению большого количества тепла, достаточного для восстановления конвекции (перемещения потоков вещества под влиянием тепла), имевшей место на ранних стадиях существования Луны, но затем угасшей;

в то же время материал из космического тела, с которым столкнулась Луна, попал бы внутрь нее, что частично остановило бы конвекцию, не дав ей в результате охватить видимую с Земли сторону Луны;

однако материалы недр Луны в конце концов смешались бы с материалами тела, с которым произошло столкновение, что в конечном счете позволило бы конвекции выйти на поверхность, но только на обратной стороне Луны.

Все это создало бы отличия, которые мы можем наблюдать сегодня.

Напомним, ученые установили, что Луна более «металлическая», чем считалось.

Источник: Phys.org