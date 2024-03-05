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Армия рф ночью массированно обстреляла дронами Одесскую область, есть попадания
Армия рф ночью массированно обстреляла дронами Одесскую область, есть попаданияhttps://racurs.ua/n193014-armiya-rf-nochu-massirovanno-obstrelyala-dronami-odesskuu-oblast-est-popadaniya.htmlРакурс
Армія рф безпілотниками вночі атакувала Одесу.
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Є пошкодження будівлі рекреаційного об'єкта, повідомили у Силах оборони півдня України. Сталася пожежа, яку швидко загасили.
Також в рекреаційній зоні пошкоджені приватний будинок з причалом і господарські споруди.
У командування Повітряних сил ЗСУ уточнили, що російська армія вночі атакувала Україну 22 ударними безпілотниками, 18 з яких знищили в межах Одеської області.
Нагадаємо, у ніч на 2 березня внаслідок влучання «шахеда» у багатоповерхівку в Одесі загинули 12 людей, серед них п’ятеро дітей.
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