Армія рф уночі масовано обстріляла дронами Одеську область

https://racurs.ua/ua/n193014-armiya-rf-unochi-masovano-obstrilyala-dronamy-odesku-oblast-ie-vluchannya.html

Ракурс

Армія рф безпілотниками вночі атакувала Одесу.

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Є пошкодження будівлі рекреаційного об'єкта, повідомили у Силах оборони півдня України. Сталася пожежа, яку швидко загасили.

Також в рекреаційній зоні пошкоджені приватний будинок з причалом і господарські споруди.

У командування Повітряних сил ЗСУ уточнили, що російська армія вночі атакувала Україну 22 ударними безпілотниками, 18 з яких знищили в межах Одеської області.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня внаслідок влучання «шахеда» у багатоповерхівку в Одесі загинули 12 людей, серед них п’ятеро дітей.