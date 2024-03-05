Україна уразила російський корабель «Сергей Котов» у Криму

https://racurs.ua/ua/n193013-ukrayina-urazyla-rosiyskyy-korabel-u-krymu-video.html

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Україна уразила російський корабель «Сергей Котов» у Криму. Цю інформацію підтвердило наше джерело в ГУР.

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Уранці 5 березня в мережі опублікували відео ймовірного удару по російському кораблю.

За словами співрозмовників українських медіа, судно зазнало значних пошкоджень. Доля екіпажу поки невідома.

Рух Керченським мостом було перекрито з вечора 4 березня, російські телеграм-канали повідомляли про атаку ракет і безпілотників в Криму. Влада рф не коментувала це.

Дотично підтвердив ураження «Сергея Котова» й голова ОП Андрій Єрмак.

Чорноморський флот рф — це символ окупації. Його не може бути в українському Криму, — написав Єрмак у Телеграм уранці 5 березня.

Це не перша спроба уразити цей корабель росіян.

У ніч на 25 липня сталася попередня атака. Тоді росіянам вдалося відбитися від двох швидкохідних безекіпажних катерів. Корабель патрулював акваторію Чорного моря за 370 км на південний захід від Севастополя.

Зазначається, що обидва дистанційно-керовані катери нібито були знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля. При цьому об'єкти були уражені з дистанції 1000 і 800 метрів.

«Сергей Котов» — модульний патрульний корабель проєкту 22160. Це один із найновіших кораблів у військово-морському флоті рф. Його спустили на воду 2021 року і він став четвертим кораблем у серії, поповнивши лави Чорноморського флоту росії.

Повна водотоннажність — 1800 тонн, екіпаж складається з 28 осіб, автономність плавання в межах 60 діб.

На озброєнні корабля перебувають універсальна артилерійська 76,2-міліметрова установка АК-176МА зі скорострільністю до 120 пострілів на хвилину і два 14,5-міліметрові кулемети КПВ у морських тумбових кулеметних установках (МТКУ).

Завдяки модульній конструкції корабля, є можливість встановлення контейнерного озброєння, зокрема крилатих ракет «Калібр», або Х-35.

«Сергей Котов» оснащений новітнім радіолокаційним комплексом «Позитив-МК», який працює в активному і пасивному режимі. У пасивному режимі, як стверджують російські джерела, комплекс «гарантовано» виявляє випромінювання працюючих передавачів надводних кораблів противника на відстані до 300 кілометрів. Що стосується активного режиму, то ці дані не розголошуються.