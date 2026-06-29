Окуповані Крим, Херсонщина та Донецьк залишилися без світла після атаки БпЛА. Фото:

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Масована атака безпілотників відбулася на окуповані території України.

У ніч на 29 червня на окупованих територіях Херсонської області, Криму та в Донецьку після атаки безпілотників виникли масштабні відключення електроенергії. На півострові ймовірно була пошкоджена електропідстанція поблизу села Некрасівка Бахчисарайського району. Про це повідомили моніторингові Telegram-канал «Кримський вітер» та Exilenova+.

Близько опівночі світло зникло і в окупованому Донецьку.

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо сьогодні вранці підтвердив знеструмлення регіону.

Після нічної атаки в Керчі моніторингові пабліки зафіксували пожежу в районі аеродрому цивільної малої авіації. Там окупанти розмістили систему протиповітряної оборони «Панцир».

Також моніторингові пабліки поінформували, що ймовірно, було уражено позицію російського зенітно-ракетного комплексу С-300/С-400 у районі Керчі. Зафіксована пожежа в операційній зоні цього комплексу.

Крім того, у мережі повідомляють про пожежу в окупованому Мелітополі після атаки.

Нагадаємо, 26 червня російські загарбники запровадили у тимчасово окупованому Криму режим надзвичайної ситуації. Цей режим діятиме на території усього Криму, включено із Севастополем.