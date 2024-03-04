Ракурсhttps://racurs.ua/
Європі не вистачає сировини для виробництва пороху
Європі не вистачає сировини для виробництва порохуhttps://racurs.ua/ua/n193012-ievropi-ne-vystachaie-syrovyny-dlya-vyrobnyctva-porohu.htmlРакурс
Європі не вистачає потужностей та пороху для виготовлення та випуску боєприпасів.
.
Про це повідомляє AFP.
Це може затримати виробництво артилерійських снарядів для України. Видання цитує слова Жан-Поля Мольні з Інституту міжнародних та стратегічних відносин (IRIS). Він каже, що у Європі дуже мало виробників пороху.
Мольні зазначає, що уряди багатьох країн зараз працюють над перенесенням виробництва з-за кордону.
Комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон вважає основною проблемою нестачу сировини для виробництва пороху в ЄС.
Для цього необхідний певний тип бавовни, яка в основному поставляється з Китаю. Постачання цієї бавовни з Китаю було випадково припинено кілька місяців тому.
Загрузка...