ЄС виділив перший транш на закупівлю дронів для України. Фото:

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Європейський Союз виділив 3,9 млрд євро позики для України.

Держава вже отримала цей черговий транш фінансової підтримки. Кошти надійшли до спеціального фонду Державного бюджету та будуть спрямовані на посилення обороноздатності країни. Про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 30 червня повідомила у Telegram.

Очільник уряду пообіцяла, що європейська позика піде на пріоритетні оборонні потреби, зокрема на виробництво українських безпілотників, розвиток спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для фронту.

Як відомо, це перший транш саме оборонної підтримки в межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan. Раніше, 25 червня, Україна вже отримала 3,2 млрд євро бюджетної підтримки в межах нової програми допомоги ЄС.

Нагадаємо, 8 червня Євросоюз надіслав Україні новий транш в межах програми підтримки Ukraine Facility, а загальний обсяг нового платежу склав 2,8 млрд євро. Цей транш став вже сьомим для України, а за механізмом Ukraine Facility вдалося отримати загалом 29,4 млрд євро.