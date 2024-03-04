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Ракурс
Европе не хватает сырья для производства пороха

Европе не хватает сырья для производства пороха

4 мар 2024, 23:07
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Європі не вистачає потужностей та пороху для виготовлення та випуску боєприпасів.


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Про це повідомляє AFP.

Це може затримати виробництво артилерійських снарядів для України. Видання цитує слова Жан-Поля Мольні з Інституту міжнародних та стратегічних відносин (IRIS). Він каже, що у Європі дуже мало виробників пороху.

Мольні зазначає, що уряди багатьох країн зараз працюють над перенесенням виробництва з-за кордону.

Комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон вважає основною проблемою нестачу сировини для виробництва пороху в ЄС.

Для цього необхідний певний тип бавовни, яка в основному поставляється з Китаю. Постачання цієї бавовни з Китаю було випадково припинено кілька місяців тому.

Источник: Ракурс


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