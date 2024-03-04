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Европе не хватает сырья для производства пороха
Европе не хватает сырья для производства порохаhttps://racurs.ua/n193012-evrope-ne-hvataet-syrya-dlya-proizvodstva-poroha.htmlРакурс
Європі не вистачає потужностей та пороху для виготовлення та випуску боєприпасів.
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Про це повідомляє AFP.
Це може затримати виробництво артилерійських снарядів для України. Видання цитує слова Жан-Поля Мольні з Інституту міжнародних та стратегічних відносин (IRIS). Він каже, що у Європі дуже мало виробників пороху.
Мольні зазначає, що уряди багатьох країн зараз працюють над перенесенням виробництва з-за кордону.
Комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон вважає основною проблемою нестачу сировини для виробництва пороху в ЄС.
Для цього необхідний певний тип бавовни, яка в основному поставляється з Китаю. Постачання цієї бавовни з Китаю було випадково припинено кілька місяців тому.
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