ЕС не успеет подготовиться к защите от России до 2030 года. Фото:

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ЄС не встигне підготуватися до потенційного нападу з боку країни-агресора Росії.

Нинішні плани країн Європейського Союзу, скоріше за все, не дозволять досягти поставленої мети до 2030 року. У країн блоку зберігаються прогалини у ППО, наземних бойових можливостях, військово-морських силах, запасах боєприпасів і безпілотниках. Про це йдеться у першому щорічному звіті Європейського оборонного агентства, пише агенція Reuters.

У відомстві наголосили, що для досягнення оборонної готовності до 2030 року Європі необхідно діяти «значно швидше», ніж зараз. При цьому в документі вказується, що є прогрес у збільшенні оборонних витрат, розвитку військових спроможностей та оборонної промисловості.

При цьому нинішні темпи інвестицій в «оборонку» наразі не забезпечують достатньої кількості сил, які можна швидко розгорнути та підтримувати в тривалих операціях.

Зазначається, що міністри оборони країн Євросоюзу мають обговорити документ у Брюсселі 28 вересня. Після цього документ передадуть лідерам ЄС.

Тим часом Москва заперечує наміри атакувати країни ЄС і звинувачує європейських лідерів у нагнітанні страху. В Європі не погоджуються з такими заявами і посилаються на попередні запевнення Москви перед повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, агенція Reuters інформувала, що п’ять українських і західних оборонних чиновників заявили, що події на полі бою розвиваються так швидко, що частина озброєнь і тактик НАТО ризикує застаріти. Україна, яка не є членом альянсу, адаптується за тижні. НАТО закуповує й розробляє системи роками, іноді десятиліттями.

Джерело: Reuters