Совет ЕС поддержал выделение Украине еще 3 млрд евро финансовой поддержки

Украина получит еще 3 млрд евро в пределах Ukraine Facility, фото: ukrainefacility.me.gov.ua

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Ракурс

Рада ЄС підтримала виділення Україні майже 3 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це сьогодні, 24 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Рада ЄС ухвалила важливе політичне рішення щодо виділення майже 3 млрд євро фінансової підтримки Україні в межах програми Ukraine Facility, — зазначив Корецький.

Він наголосив, що ця підтримка є важливою для забезпечення фінансової стійкості України та спроможності держави продовжувати працювати в умовах повномасштабної війни.

Вдячні європейським партнерам за незмінну єдність і солідарність з Україною. Очікуємо на якнайшвидше перерахування цих коштів, — додав він.

Також про ухвалення цього рішення повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що рішення про виділення коштів відображає успішне виконання Україною десяти цільових кроків.

Україна виконала 84 з 95 цільових кроків вимагається згідно з Планом на сьогоднішній день, що становить приблизно 88% кроків, які мають бути виконані на даний момент, — вказано в повідомленні.

Майже 800 млн євро з цієї суми вперше буде надано за рахунок позики в межах програми підтримки України (Ukraine Support Loan).

Рада ЄС також внесла зміни до Плану для України, включивши до нього добровільний фінансовий внесок від Норвегії у розмірі 1 млрд норвезьких крон (приблизно 92 млн євро) у вигляді безповоротної допомоги.

Ukraine Facility дозволяє державам-членам ЄС, третім країнам і міжнародним організаціям робити внески добровільно. Торік Швеція вже зробила додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 млн євро.

Норвегія є першою країною, що не входить до ЄС, яка зробила внесок у межах першого компонента Ukraine Facility («Підтримка України через План дій для України»). Нещодавно Велика Британія внесла понад 17 млн євро у межах другого компонента («Інвестиційна рамка для України»).

Ukraine Facility набула чинності 1 березня 2024 року та передбачає надання понад 50 млрд євро у вигляді грантів і позик для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України до 2027 року. Із цієї суми понад 40 млрд євро спрямовано на реформи та інвестиції, визначені в «Плані для України» — дорожній карті відновлення та вступу до ЄС. Виплати здійснюються за умови виконання Україною передбачених Планом цільових показників.

Після здійснення цього восьмого траншу Україна отримає понад 32 млрд євро в межах Ukraine Facility з середини 2024 року.