Знищення російського «шахеда», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193071-v-odesi-policeyski-zbyly-shahed-z-kulemeta-video.html

Ракурс

В Одесі 5 березня мобільно-вогнева група поліцейських з крупнокаліберного кулемета збила один із «шахедів», що заходили на територію міста під час масованої атаки по регіону.

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Відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала поліція Одещини.