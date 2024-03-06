Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російського «шахеда», скріншот відео

В Одесі поліцейські збили «Шахед» з кулемета (ВІДЕО)

6 бер 2024, 19:03
999

В Одесі 5 березня мобільно-вогнева група поліцейських з крупнокаліберного кулемета збила один із «шахедів», що заходили на територію міста під час масованої атаки по регіону.


.

Відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала поліція Одещини.

Один з дронів увійшов у зону відповідальності правоохоронців і вони його знищили. Завдяки прицільній стрільбі по безпілотнику поліцейські «приземлили» «Shahed», — зазначають у поліції. — Зауважимо: поліцейські віднедавна виконують такі бойові завдання. І це один із перших і одразу вдалий вихід на збиття безпілотників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів