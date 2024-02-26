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Уничтожение российского квадроцикла, скриншот видео

ВСУ уничтожили квадроцикл с рашистами на Запорожском направлении (ВИДЕО)

26 фев 2024, 19:58
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Російські загарбники на Запорізькому напрямку в ході наступальних дій намагаються здійснювати переміщення особового складу малими піхотними групами не тільки на бронетехніці, а й на швидкісних квадроциклах.


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Про це сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, опублікувавши відео роботи військових -ї окремої танкової Сіверської бригади.

Погода таке, можливо, і дозволяє. А Сили оборони України — ні. Так, протягом минулого тижня наші воїни знищили загалом 10 ворожих квадроциклів, — зазначив він. — На відео — припинена спроба заміни особового складу росіян із використанням квадроцикла. Транспортний засіб був знищений скидами з БпЛА.

Источник: Ракурс


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