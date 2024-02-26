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Уничтожение российского квадроцикла, скриншот видео
ВСУ уничтожили квадроцикл с рашистами на Запорожском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192779-vsu-unichtojili-kvadrocikl-s-rashistami-na-zaporojskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Російські загарбники на Запорізькому напрямку в ході наступальних дій намагаються здійснювати переміщення особового складу малими піхотними групами не тільки на бронетехніці, а й на швидкісних квадроциклах.
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Про це сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, опублікувавши відео роботи військових -ї окремої танкової Сіверської бригади.
Погода таке, можливо, і дозволяє. А Сили оборони України — ні. Так, протягом минулого тижня наші воїни знищили загалом 10 ворожих квадроциклів, — зазначив він. — На відео — припинена спроба заміни особового складу росіян із використанням квадроцикла. Транспортний засіб був знищений скидами з БпЛА.
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