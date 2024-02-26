Знищення російського квадроцикла, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192779-zsu-znyschyly-kvadrocykl-z-rashystamy-na-zaporizkomu-napryamku-video.html

Ракурс

Російські загарбники на Запорізькому напрямку в ході наступальних дій намагаються здійснювати переміщення особового складу малими піхотними групами не тільки на бронетехніці, а й на швидкісних квадроциклах.

.

Про це сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, опублікувавши відео роботи військових -ї окремої танкової Сіверської бригади.