Рашисти намагаються атакувати українські позиції на квадроциклах — ОСУВ «Таврія»https://racurs.ua/ua/n192613-rashysty-namagautsya-atakuvaty-ukrayinski-pozyciyi-na-kvadrocyklah-osuv-tavriya.htmlРакурс
На Оріхівському напрямку російські загарбники застосовують квадроцикли в ході атак українських позицій.
Про це сьогодні, 21 лютого, у своєму Telegram-каналі розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
Безуспішними атаки росіян були зокрема на Оріхівському напрямку. Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах, — зазначив він. — По ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується.
Він зазначив, що за минулу добу, 20 лютого, загальні втрати росіян в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» склали:
- 521 особа;
- шість танків;
- 34 бойові бронемашини;
- шість артсистем;
- одна РСЗВ;
- 12 автомобілів;
- одна одиниця спецтехніки.
Зокрема, знищено й квадроцикл росіян, — зазначив Тарнавський.
Також Сили оборони знищили два склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога. Крім того, нейтралізовано або знищено 233 БПЛА різних типів.