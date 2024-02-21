Росіяни використовують квадроцикли в ході атак на українські позиції, фото: Aqmola News

https://racurs.ua/ua/n192613-rashysty-namagautsya-atakuvaty-ukrayinski-pozyciyi-na-kvadrocyklah-osuv-tavriya.html

Ракурс

На Оріхівському напрямку російські загарбники застосовують квадроцикли в ході атак українських позицій.

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Про це сьогодні, 21 лютого, у своєму Telegram-каналі розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Безуспішними атаки росіян були зокрема на Оріхівському напрямку. Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах, — зазначив він. — По ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується.

Він зазначив, що за минулу добу, 20 лютого, загальні втрати росіян в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» склали:

521 особа;

шість танків;

34 бойові бронемашини;

шість артсистем;

одна РСЗВ;

12 автомобілів;

одна одиниця спецтехніки.

Зокрема, знищено й квадроцикл росіян, — зазначив Тарнавський.

Також Сили оборони знищили два склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога. Крім того, нейтралізовано або знищено 233 БПЛА різних типів.