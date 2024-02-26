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Ракурс
У «Дії» з’явиться нова функція, фото: «Дія»

Освітні документи з’являться у «Дії»

26 лют 2024, 19:35
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У застосунку «Дія» невдовзі з’являться освітні документи.


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Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляється у Telegram-каналі «Дії».

Скоро українці зможуть зареєструватися на вступ до ЗВО, влаштуватися на роботу та просто переглянути інформацію в дипломі за кілька кліків. Так-так, освітні документи будуть у Дії! — вказано в повідомленні. — У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.

Наразі українців закликають долучитися до бета-тестування відповідної функції. Для цього потрібно:

  • бути громадянином України віком від 14 років;
  • мати верифікований податковий номер;

Зареєструватися за посиланням: https://t.me/diia_beta_bot?start=home

Джерело: Ракурс


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