Освітні документи з’являться у «Дії»

У застосунку «Дія» невдовзі з’являться освітні документи.

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Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляється у Telegram-каналі «Дії».

Скоро українці зможуть зареєструватися на вступ до ЗВО, влаштуватися на роботу та просто переглянути інформацію в дипломі за кілька кліків. Так-так, освітні документи будуть у Дії! — вказано в повідомленні. — У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.