Ракурсhttps://racurs.ua/
У «Дії» з’явиться нова функція, фото: «Дія»
Освітні документи з’являться у «Дії»https://racurs.ua/ua/n192778-osvitni-dokumenty-z-yavlyatsya-u-diyi.htmlРакурс
У застосунку «Дія» невдовзі з’являться освітні документи.
.
Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляється у Telegram-каналі «Дії».
Скоро українці зможуть зареєструватися на вступ до ЗВО, влаштуватися на роботу та просто переглянути інформацію в дипломі за кілька кліків. Так-так, освітні документи будуть у Дії! — вказано в повідомленні. — У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.
Наразі українців закликають долучитися до бета-тестування відповідної функції. Для цього потрібно:
- бути громадянином України віком від 14 років;
- мати верифікований податковий номер;
Зареєструватися за посиланням: https://t.me/diia_beta_bot?start=home