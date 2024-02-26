Окупанти продовжують відбирати житло на ТОТ, фото: Zmina

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На тимчасово окупованих територіях України представники російсько-окупаційних адміністрацій разом з представниками російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати рейди по підконтрольних їм населених пунктах.

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Окупантів цікавлять не лише помешкання, що не мають власників, але й переоформленні відповідно до російського законодавства. Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За інформацією ЦНС, найбільше таких рейдів з боку противника проходять у місті Залізний Порт, який знаходиться на узбережжі Чорного моря в Херсонській області.

Представники російсько-окупаційних адміністрацій вносять у списки навіть тих осіб, у кого вже є в наявності російський паспорт. Така практика вже в процесі реалізації, у зв’язку з чим, окупанти вже відібрали низку таких квартир та передали так званим «переселенцям», або ж «постраждалим» під час бойових дій, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС зазначають, що раніше окупанти забирали житло у власників, які виїхали з окупованої території, проте тепер тоді «віджим» житла відбувається і з тими особами, які проявили лояльність до оформлення ворожих документів.