Парламент Угорщини ратифікував вступ Швеції до НАТО

Швеція наблизилася до вступу у НАТО, фото:

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Парламент Угорщини проголосував за ратифікацію вступу Швеції до НАТО.

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Угорщина була останньою країною, яка ще не схвалила відповідне рішення. Про це сьогодні, 26 лютого, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Я вітаю голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО. Тепер, коли всі члени Альянсу схвалили це рішення, Швеція стане 32-м членом НАТО. Членство Швеції зробить нас усіх сильнішими і безпечнішими, — наголосив Столтенберг.

Угорське видання Telex зазначає, за відповідне рішення проголосували 188 депутатів, шість були проти.

Швеція та Фінляндія вирішили приєднатися до НАТО у травні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. 28 держав-членів НАТО досить швидко ратифікували їхній, лише Туреччина та Угорщина чекали.

Тепер декларацію про ратифікацію має підписати президент Угорщини. Замість Каталіни Новак, котра нещодавно подала у відставку, це, ймовірно, зробить теперішній спікер угорського парламенту Ласло Кевер, який тимчасово виконуватиме обов’язки президента. Сам Кевер раніше виступав проти вступу Швеції до НАТО й не голосував під час сьогоднішнього розгляду цього питання.

Джерело: Єнс Столтенберг, Telex