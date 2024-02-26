Шольц знову виступив проти передачі Україні ракет Tuarus

Олаф Шольц, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n192775-sholc-znovu-vystupyv-proty-peredachi-ukrayini-raket-tuarus.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі відкидає поставку Україні крилатих ракет Taurus.

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Про це він заявив сьогодні, 26 лютого на конференції у Берліні, повідомляє RND.

Таке рішення він пояснює ризиком втягнення Німеччини у війну.

Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система, — наголосив Шольц. — Мене дивує, що деякі люди зовсім не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні.

Шольц вважає, що Німеччина не має рівнятися на те, що роблять у плані передачі ракет британці та французи.

Ракети Taurus можуть з високою точністю вражати цілі на відстані до 500 км.

Це зброя дуже далекої дії. І те, що роблять англійці і французи в плані контролю за цілями і супутнього контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині. Це знає кожен, хто мав справу з цією системою, — зазначив він.

За словами Шольца, він «дуже роздратований» цією дискусією навколо однієї лише системи озброєнь тоді, коли Німеччина надає так багато військової допомоги. Канцлер упевнений, що багато німців сподіваються, що він не піддасться на вимагання.

Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів усіх можливих довжин і відстаней, але не цієї важливої речі з Німеччини, — наголосив він.

Джерело: RND