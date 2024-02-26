Шольц зробить заяву щодо ракет TAURUS для України в "належний час"

https://racurs.ua/ua/n192771-sholc-zrobyt-zayavu-schodo-raket-taurus-dlya-ukrayiny-v-nalejnyy-chas.html

Ракурс

Олаф Шольц, канцлер ФРН, зробить заяву щодо ракет TAURUS для України в «належний час».

.

Представниця уряду ФРН Крістіні Гоффман наголосила, що глава німецького уряду відвідає конференцію європейських лідерів у Парижі 26 лютого.

Її збирає Еммануель Макрон. Він запросив своїх європейських колег до Єлисейського палацу на робочу зустріч з метою розроблення способу протистояння заявам кремля про те, що росія «неминуче виграє війну» проти України. Ще одним приводом для конференція стала ескалація агресії рф останніми тижнями.

Ми плануємо надіслати путіну чітке повідомлення, що він не переможе в Україні, — сказав радник президента Франції журналістам.

Він додав, що ця робоча зустріч не передбачає оголошення про нові поставки зброї Україні, а матиме формат «мозкового штурму» — для шляхів підвищення ефективності на місцях, а також для посилення координації між союзниками і Україною.

Серед очільників держав на конференції очікують канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Польщі Анджея Дуду, прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, а також лідерів скандинавських і балтійських країн.

Інші держави будуть представлені на міністерському рівні. Також на зустрічі будуть представлені США і Канада.

Напередодні других роковин повномасштаного нападу рф на Україну в німецькому Бундестазі проходило голосування за відправку Україні систем озброєння великої дальності. Спроб було дві.

Першу, опозиційну, резолюцію про постачання ракет Taurus не підтримали. А за другу, коаліційну, таки проголосували, але рішення однаково за Олафом Шольцом.

У другому документі конкретно згадано «далекобійні ракети», втім, ймовірно, йдеться таки про Taurus.

Авіаційна дозвукова крилата ракета Taurus призначена для високоточного ураження цілей противника на дальності до 500 км. Ця ракета є подібною до Storm Shadow та SCALP-EG, оскільки всі вони розроблялися в рамках спільного проекту.