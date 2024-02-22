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Ракурс
Росіяни погрожують відібрати житло у жителів ТОТ

У жителів ТОТ погрожують відбирати житло, не переоформлене за законодавством рф — ЦНС

22 лют 2024, 13:41
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Російські загарбники погрожують відбирати у жителів тимчасово окупованих територій України житло, не переоформлене за законодавством рф.


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Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що рашисти продовжують проводити рейди на ТОТ — перевіряють наявність російського паспорта та телефони місцевих жителів на наявність співпраці з Силами оборони України.

Останнім часом все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства, — зазначають у ЦНС. — Якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога — її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на ТОТ.

У ЦНС закликають передавати до відповідного чат-боту інформацію про зрадників та представників окупаційних адміністрацій, які дотичні до таких незаконних дій.

Джерело: Ракурс


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