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Росіяни погрожують відібрати житло у жителів ТОТ
У жителів ТОТ погрожують відбирати житло, не переоформлене за законодавством рф — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n192636-u-jyteliv-tot-pogrojuut-vidbyraty-jytlo-ne-pereoformlene-za-zakonodavstvom-rf-cns.htmlРакурс
Російські загарбники погрожують відбирати у жителів тимчасово окупованих територій України житло, не переоформлене за законодавством рф.
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Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що рашисти продовжують проводити рейди на ТОТ — перевіряють наявність російського паспорта та телефони місцевих жителів на наявність співпраці з Силами оборони України.
Останнім часом все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства, — зазначають у ЦНС. — Якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога — її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на ТОТ.
У ЦНС закликають передавати до відповідного чат-боту інформацію про зрадників та представників окупаційних адміністрацій, які дотичні до таких незаконних дій.