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Ракурс
Россияне угрожают отобрать жилье у жителей ВОТ

У жителей ВОТ угрожают отбирать жилье, не переоформленное по законодательству рф — ЦНС

22 фев 2024, 13:41
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Російські загарбники погрожують відбирати у жителів тимчасово окупованих територій України житло, не переоформлене за законодавством рф.


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Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що рашисти продовжують проводити рейди на ТОТ — перевіряють наявність російського паспорта та телефони місцевих жителів на наявність співпраці з Силами оборони України.

Останнім часом все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства, — зазначають у ЦНС. — Якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога — її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на ТОТ.

У ЦНС закликають передавати до відповідного чат-боту інформацію про зрадників та представників окупаційних адміністрацій, які дотичні до таких незаконних дій.

Источник: Ракурс


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