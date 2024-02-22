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Россияне угрожают отобрать жилье у жителей ВОТ
У жителей ВОТ угрожают отбирать жилье, не переоформленное по законодательству рф — ЦНСhttps://racurs.ua/n192636-u-jiteley-vot-ugrojaut-otbirat-jile-ne-pereoformlennoe-po-zakonodatelstvu-rf-cns.htmlРакурс
Російські загарбники погрожують відбирати у жителів тимчасово окупованих територій України житло, не переоформлене за законодавством рф.
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Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що рашисти продовжують проводити рейди на ТОТ — перевіряють наявність російського паспорта та телефони місцевих жителів на наявність співпраці з Силами оборони України.
Останнім часом все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства, — зазначають у ЦНС. — Якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога — її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на ТОТ.
У ЦНС закликають передавати до відповідного чат-боту інформацію про зрадників та представників окупаційних адміністрацій, які дотичні до таких незаконних дій.
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