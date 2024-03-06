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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Палаючий факел — дрон ЗСУ знищив квадроцикл рашистів (ВІДЕО)

6 бер 2024, 21:17
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На Авдіївському напрямку український дрон знищив квадроцикл із російськими загарбниками.


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Відповідне відео сьогодні, 6 березня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

На палаючий смолоскип перетворюється квадроцикл із російськими солдатами після влучення українського дрона-камікадзе. З гарячим вітерцем на Авдіївському напрямку прокотили окупантів пілоти підрозділу аеророзвідки Shadow, — зазначив журналіст.

Нагадаємо, у лютому з’явилися повідомлення, що рашисти намагаються здійснювати переміщення свого особового складу у зоні бойових дій на швидкісних квадроциклах.

Джерело: Ракурс


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