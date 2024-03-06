Аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» виявили замасковану російську самохідну артилерійську установку «Мста-С» та знищили її влучанням трьох дронів-камікадзе. �

.

Подія сталася на Харківському напрямку. Відповідне відео сьогодні, 6 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Ворожу САУ «Мста-С» знищено! Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» влучили в неї трьома дронами-камікадзе на Харківському напрямку, — зазначається в описі відео.