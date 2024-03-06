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Знищення російської артилерії, скріншот відео
Прикордонники трьома дронами-камікадзе знищили російську САУ «Мста-С» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193077-prykordonnyky-troma-dronamy-kamikadze-znyschyly-rosiysku-sau-msta-s-video.htmlРакурс
Аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» виявили замасковану російську самохідну артилерійську установку «Мста-С» та знищили її влучанням трьох дронів-камікадзе. �
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Подія сталася на Харківському напрямку. Відповідне відео сьогодні, 6 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Ворожу САУ «Мста-С» знищено! Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» влучили в неї трьома дронами-камікадзе на Харківському напрямку, — зазначається в описі відео.
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