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Ракурс
Знищення російської артилерії, скріншот відео

Прикордонники трьома дронами-камікадзе знищили російську САУ «Мста-С» (ВІДЕО)

6 бер 2024, 21:57
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Аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» виявили замасковану російську самохідну артилерійську установку «Мста-С» та знищили її влучанням трьох дронів-камікадзе. �


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Подія сталася на Харківському напрямку. Відповідне відео сьогодні, 6 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Ворожу САУ «Мста-С» знищено! Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» влучили в неї трьома дронами-камікадзе на Харківському напрямку, — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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