Володимир Зеленський 6 березня відвідав Одесу, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n193076-raketnyy-udar-po-odesi-ne-pov-yazanyy-iz-vizytom-zelenskogo-syly-oborony.html

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Ракетний удар по Одесі, здійснений рашистами сьогодні, 6 березня, не пов’язаний із візитом до міста президента Володимира Зеленського.

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Про це в ефірі «Донбас.Реалії» заявила керівниця об'єднаного пресцентру Cил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє «Українська правда».

Відбувається те, що росія — терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру, — наголосила Гуменюк. — Так, по Одесі був завданий ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не пов’язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить.

Гуменюк нагадала, що росія атакувала інфраструктуру Одеси і напередодні «зернової угоди», під час неї і після її закінчення.

Джерело: «Українська правда»